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Директор Australian Open: «Если Джокович выступит, он либо будет вакцинирован, либо получит медотвод»

Крэйг Тайли – об участии в австралийском «мэйджоре» лидера рейтинга АТР



Теннис Grand Slam
10:21
Директор Australian Open: «Если Джокович выступит, он либо будет вакцинирован, либо получит медотвод»
Новак Джокович / Фото - ATP
Директор Australian Open Крэйг Тайли поделился мнением относительно участие в австралийском «мэйджоре» первой ракетки мира, легендарного серба Новака Джоковича. Цитирует Тайли The Age.

«Если Новак выступит на Australian Open, он либо будет вакцинирован, либо получит медотвод. Это его выбор относительно состояния его здоровья, это его выбор – оставить это личным и частным, как это сделали бы все мы с любым заболеванием, которое у нас может быть или не быть. Мы не собираемся заставлять или просить его раскрыть эту информацию».


«Новак хочет сыграть на Australian Open. Мы особо не обсуждаем его статус. С медицинской точки зрения он ни с кем об этом не говорит, и я тоже не собираюсь расспрашивать».


«Теннисистам в 2022 году будет крайне сложно путешествовать по миру без отдельного медотвода для каждой страны или прививки. Но это в конечном счете их дело. Я не собираюсь спрашивать об этом Новака, это не мое дело».


Australian Open-2022 стартует 17 января.

Накануне легендарный испанец Рафаэль Надаль сдал положительный тест на коронавирус.


Владимир Кириченко
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Новак Джокович Australian Open

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