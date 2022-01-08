Директор Australian Open: «Пока ничего не могу рассказать о ситуации с Новаком»

Крейг Тили – о скандале вокруг лидера рейтинга ATP

Крейг Тили и Новак Джокович / фото - Getty Images

Директор Australian Open Крейг Тили высказался о ситуации, в которой оказался лидер мужского рейтинга Новак Джокович.

В интервью порталу The Age функционер заявил, что организаторы турнира активно сотрудничают с Новаком и другими теннисистами, которые не хотят вакцинироваться.

«Это непростой период для турнира. К сожалению, сложились ужасная ситуация. Для нас теннисисты важнее всего. Мы сотрудничаем с Новаком и другими, но пока ничего рассказать не могу».

Напомним, отец Джоковича провел параллель между Новаком и Иисусом.