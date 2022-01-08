Иснер – о ситуации с Джоковичем: «Это какой-то позор»
Директор Australian Open: «Пока ничего не могу рассказать о ситуации с Новаком»
Крейг Тили – о скандале вокруг лидера рейтинга ATP
08 января 20:59
Крейг Тили и Новак Джокович / фото - Getty Images
Директор Australian Open Крейг Тили высказался о ситуации, в которой оказался лидер мужского рейтинга Новак Джокович.
В интервью порталу The Age функционер заявил, что организаторы турнира активно сотрудничают с Новаком и другими теннисистами, которые не хотят вакцинироваться.
«Это непростой период для турнира. К сожалению, сложились ужасная ситуация.
Для нас теннисисты важнее всего. Мы сотрудничаем с Новаком и другими, но пока ничего рассказать не могу».
Напомним, отец Джоковича провел параллель между Новаком и Иисусом.
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