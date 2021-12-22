«Планирую выиграть Australian Open». Зверев хочет сместить Джоковича с позиции первой ракетки мира
Директор Australian Open: «Верю, что Надаль приедет в Мельбурн»
Крэйг Тили поддержал знаменитого испанца, недавно заразившегося коронавирусом
13:35
Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили в интервью порталу France24 прокомментировал новость о том, что Рафаэль Надаль сдал положительный тест на коронавирус.
#«Верю, что Надаль приедет в Мельбурн. Пройдет время, и Рафа не будет испытывать проблем. Тесты станут отрицательными, он выздоровеет. Все будет в порядке, почему бы не сыграть?» #/QUOTE
Напомним, власти Австралии не хотят пускать Джоковичана Australian Open из-за позиции игрока относительно обязательной вакцины.
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