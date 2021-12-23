Директор Australian Open заинтриговал возможным участием Джоковича в турнире

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09:39
Новак Джокович / Фото - thenewzealandtimes.comДиректор Australian Open Крэйг Тайли вновь высказался о неясности в вопросе вакцинации первой ракетки мира, легендарного серба Новака Джоковича.
Цитирует Тайли Tennis World.
«Я долгое время общался с Новаком и могу понять его позицию. Я уважаю его желание оставить медицинские вопросы в тайне. Однако уже скоро мы все узнаем».
Australian Open-2022 стартует 17 января.
Напомним, Джокович рискует пропустить Australian Open из-за своей позиции по вакцинации от Covid-19.
За карьеру Новак девять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии.
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