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Директор Australian Open заинтриговал возможным участием Джоковича в турнире

Титулованный серб может не сыграть на кортах Мельбурна
Теннис Grand Slam
09:39
Директор Australian Open заинтриговал возможным участием Джоковича в турнире
Новак Джокович / Фото - thenewzealandtimes.com
Директор Australian Open Крэйг Тайли вновь высказался о неясности в вопросе вакцинации первой ракетки мира, легендарного серба Новака Джоковича.

Цитирует Тайли Tennis World.

«Я долгое время общался с Новаком и могу понять его позицию. Я уважаю его желание оставить медицинские вопросы в тайне. Однако уже скоро мы все узнаем».


Australian Open-2022 стартует 17 января.

Напомним, Джокович рискует пропустить Australian Open из-за своей позиции по вакцинации от Covid-19.

За карьеру Новак девять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

Владимир Кириченко
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Новак Джокович Australian Open

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