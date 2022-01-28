Надаль: «Было много дней тяжелой работы без какой-то перспективы впереди»
До рекордного Шлема остался последний шаг. Обзор полуфинального матча Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини
Испанец в четырех сетах переиграл итальянца
13:36
Фото: Australian Open
Пятая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль в четырех сетах обыграл Маттео Берреттини в полуфинале Australian Open.
Хайлайты матча:
Испанец вышел в шестой финал Открытого чемпионата Австралии и двадцать девятый финал турниров Большого Шлема. Австралийский ТБШ Рафе удалось выиграть лишь однажды (2009 год).
В случае победы над Даниилом Медведевым Надаль станет рекордсменом по количеству выигранных Major.
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