До рекордного Шлема остался последний шаг. Обзор полуфинального матча Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини

Испанец в четырех сетах переиграл итальянца

Фото: Australian Open

Пятая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль в четырех сетах обыграл Маттео Берреттини в полуфинале Australian Open.



Хайлайты матча:

Испанец вышел в шестой финал Открытого чемпионата Австралии и двадцать девятый финал турниров Большого Шлема. Австралийский ТБШ Рафе удалось выиграть лишь однажды (2009 год).

В случае победы над Даниилом Медведевым Надаль станет рекордсменом по количеству выигранных Major.