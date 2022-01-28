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До рекордного Шлема остался последний шаг. Обзор полуфинального матча Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини

Испанец в четырех сетах переиграл итальянца
Теннис Grand Slam
13:36
До рекордного Шлема остался последний шаг. Обзор полуфинального матча Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини
Фото: Australian Open

Пятая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль в четырех сетах обыграл Маттео Берреттини в полуфинале Australian Open.

Хайлайты матча:

Испанец вышел в шестой финал Открытого чемпионата Австралии и двадцать девятый финал турниров Большого Шлема. Австралийский ТБШ Рафе удалось выиграть лишь однажды (2009 год).

В случае победы над Даниилом Медведевым Надаль станет рекордсменом по количеству выигранных Major.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Рафаэль Надаль Маттео Берреттини

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