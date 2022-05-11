Долгополов: «У турі всіх більше схвилював бан від Wimbledon, аніж війна в Україні»
Долгополов: «Что может быть лучше горящих русских на украинской земле?»
Александр восславил ВСУ, которые уничтожают орды орков
Фото: Instagram
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов в своем Instagram опубликовал фрагменты с уничтожением рашистских подразделений Вооруженными силами Украины:
Что может быть лучше горящих русских на нашей земле? Слава ВСУ.
Долгополов озадачен, почему отстранение россиян и белорусов от Winbledon вызывает больше дискуссий, чем война в Украине.
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