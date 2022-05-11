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Долгополов: «Что может быть лучше горящих русских на украинской земле?»

Александр восславил ВСУ, которые уничтожают орды орков
Теннис ATP
18:03
Долгополов: «Что может быть лучше горящих русских на украинской земле?»
Фото: Instagram

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов в своем Instagram опубликовал фрагменты с уничтожением рашистских подразделений Вооруженными силами Украины:

Что может быть лучше горящих русских на нашей земле? Слава ВСУ.

Долгополов озадачен, почему отстранение россиян и белорусов от Winbledon вызывает больше дискуссий, чем война в Украине.

Олег Шумейко-младший
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