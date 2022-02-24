«Нет ничего забавнее, чем читать мнения «экспертов». Долгополов выступил в поддержку сборной Украины
Долгополов: «Мой родной город Киев и вся Украина подверглись нападению!»
Бывший теннисист высказался по поводу вторжения России
Александр Долгополов / Фото - tennisua.orgБывшая 13-я ракетка мира, украинский теннисист Александр Долгополов в Twitter отреагировал на начало военного вторжения России.
«Пожалуйста, подумайте и помолитесь об Украине. Мой родной город Киев и вся Украина подверглись нападению! Бомбардировки начались ночью!».
24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции в Донбассе».
Ранее на вторжение со стороны России отреагировала титулованная дзюдоистка Дарья Белодед.
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