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Долгополов обратился к Джоковичу: «Ваших детей тренируют те же, кто поддерживает убийство детей россиянами?»

Россияне 33-й день бомбят украинские города
Теннис ATP
20:20
Долгополов обратился к Джоковичу: «Ваших детей тренируют те же, кто поддерживает убийство детей россиянами?»
Фото: btu.org.ua

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов обратился к Новаку Джоковичу и другим сербским игрокам по поводу теннисной организации Gladiator Tennis Team, которая поддерживает российскую агрессию на территории Украины:

Эй, ребята, кто-кто тренирует ваших детей? Тот же, кто поддерживает убийство россиянами детей в Украине?

Ранее Илья Марченко пообщался с российскими и белорусскими теннисистами – никто не верит путинской пропаганде.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Долгополов Новак Джокович

Комментарии 2

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28 марта 2022г. 20:36
сербський гівнюк
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28 марта 2022г. 20:36
Джокович, когда отвалятся руки и ты сам и дети от рака помрут, тогда посмотрим на р
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