Долгополов рассказал, почему россия никогда не победит Украину
Долгополов обратился к Джоковичу: «Ваших детей тренируют те же, кто поддерживает убийство детей россиянами?»
Россияне 33-й день бомбят украинские города
Фото: btu.org.ua
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов обратился к Новаку Джоковичу и другим сербским игрокам по поводу теннисной организации Gladiator Tennis Team, которая поддерживает российскую агрессию на территории Украины:
Эй, ребята, кто-кто тренирует ваших детей? Тот же, кто поддерживает убийство россиянами детей в Украине?
Ранее Илья Марченко пообщался с российскими и белорусскими теннисистами – никто не верит путинской пропаганде.
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