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Долгополов: «Позорные русские свиньи – казнили мирное население, а потом бежали с награбленным»
Теннисист шокирован зверским отношением оккупантов к человеческим жизням
Фото: Twitter
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов в своем Instagram поделился мнением об ужасе, которые рашисты творили при побеге с территории около Киева:
Позорные русские свиньи. Казнили наше мирное население, а потом бежали с награбленным. Армия отбросов.
Владимир Кличко называет эти зверства геноцидом украинского народа.
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