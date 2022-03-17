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Долгополов призвал полностью отстранить россию от спорта и культуры

Только жесткие меры могут остановить кровопролитие в Украине
Теннис ATP
17 марта 23:05
Долгополов призвал полностью отстранить россию от спорта и культуры
Фото: btu.org.ua

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов считает, что «мы против войны» недостаточно, чтобы остановить российских оккупантов на территории Украины:

Разрешить им играть, после того как они просто сказали несколько слов о том, что они против войны, я думаю, что этого не достаточно. То, что им дали возможность выступать, как нейтральным игрокам, без флага – это ничего не меняет. Даже тех санкций, которые сейчас накладываются, даже полностью разрушенной экономики недостаточно, чтобы президент России остановился.

Я знаю лично всех этих ребят. Я даже играл с Даниилом Медведевым, когда был в Туре. Они хорошие парни, но не в обиду им – я считаю, что Россия должна быть полностью заблокирована от любого участия в любом виде спорта или культуры. Я считаю, что каждый россиянин несет ответственность за свое правительство и своего президента.

Я общался с представителями АТР и уже сказал им, что считаю их слишком пассивными. На мой взгляд недостаточно сказать «мы против войны». Мы слышим «мы против войны» везде – на «Мисс Вселенная», на «Оскаре». Да, это здорово, но они не задают ни детям, ни женщинам здесь никаких вопросов.

Ранее украинец вернулся домой, пройдя военную подготовку в Турции.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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