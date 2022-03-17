Долгополов призвал полностью отстранить россию от спорта и культуры

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Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов считает, что «мы против войны» недостаточно, чтобы остановить российских оккупантов на территории Украины:



Я знаю лично всех этих ребят. Я даже играл с Даниилом Медведевым, когда был в Туре. Они хорошие парни, но не в обиду им – я считаю, что Россия должна быть полностью заблокирована от любого участия в любом виде спорта или культуры. Я считаю, что каждый россиянин несет ответственность за свое правительство и своего президента.

Я общался с представителями АТР и уже сказал им, что считаю их слишком пассивными. На мой взгляд недостаточно сказать «мы против войны». Мы слышим «мы против войны» везде – на «Мисс Вселенная», на «Оскаре». Да, это здорово, но они не задают ни детям, ни женщинам здесь никаких вопросов.