Долгополов: «Позорные русские свиньи – казнили мирное население, а потом бежали с награбленным»
Долгополов: «путін хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст»
Екс-тринадцята ракетка світу розніс президента росії
Олександр Долгополов / Фото - skysports.comКолишній український тенісист Олександр Долгополов в Twitter відреагував на те, що президент росії володимир путін поклав квіти біля стел Києва та Одеси в москві під час параду перемоги.
«Хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст».
Раніше Долгополов звернувся до Новака Джоковича та інших сербських гравців з приводу тенісної організації Gladiator Tennis Team, яка підтримує російську агресію на території України.
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