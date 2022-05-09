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Долгополов: «путін хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст»

Екс-тринадцята ракетка світу розніс президента росії
Теннис ATP
14:58
Долгополов: «путін хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст»
Олександр Долгополов / Фото - skysports.com
Колишній український тенісист Олександр Долгополов в Twitter відреагував на те, що президент росії володимир путін поклав квіти біля стел Києва та Одеси в москві під час параду перемоги.

«Хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст».


Раніше Долгополов звернувся до Новака Джоковича та інших сербських гравців з приводу тенісної організації Gladiator Tennis Team, яка підтримує російську агресію на території України.
Владимир Кириченко
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Александр Долгополов Владимир Путин

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