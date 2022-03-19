Долгополов рассказал, почему россия никогда не победит Украину
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов объяснил, почему российским терростам ни за что не победить в войне против Украины:
Я не думал, что когда-либо придется сражаться против россиян. Но сейчас это уже перешло все грани. Как только война коснулась мирных жителей, кажется, второй день вторжения, это уже было дело каждого украинца. Ты не можешь просто сидеть и смотреть, как россияне убивают твой народ.
Если это сражение не только против армии – это война против всей нации. Это то, чего россия не понимает. Они никогда не смогут выиграть. Если я готов пойти в территориальную оборону, то вы должны понимать, что и любой другой мужчина возьмет оружие и будет сражаться. И как ты собираешься воевать против настолько замотивированных людей? Они нас бомбят. Это главная проблема. Своими бомбардировками они уничтожают мирное население.
Но ведь они взяли только 1 большой город. Ведь у них не за что сражаться. Они на нашей земле. И многие из них говорят, что не понимают, за что они дерутся. А мы знаем, за что мы стоим.
Действующий №1 нашей страны Илья Марченко пообщался с российскими и белорусскими коллегами о войне в Украине.
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