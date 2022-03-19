Долгополов рассказал, почему россия никогда не победит Украину

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Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов объяснил, почему российским терростам ни за что не победить в войне против Украины:



Если это сражение не только против армии – это война против всей нации. Это то, чего россия не понимает. Они никогда не смогут выиграть. Если я готов пойти в территориальную оборону, то вы должны понимать, что и любой другой мужчина возьмет оружие и будет сражаться. И как ты собираешься воевать против настолько замотивированных людей? Они нас бомбят. Это главная проблема. Своими бомбардировками они уничтожают мирное население.

Но ведь они взяли только 1 большой город. Ведь у них не за что сражаться. Они на нашей земле. И многие из них говорят, что не понимают, за что они дерутся. А мы знаем, за что мы стоим.