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Долгополов: «россия ненавиит Украину практически в каждом аспекте»

Александр призывает WTA и ATP к благоразумию
Теннис
09:45
Долгополов: «россия ненавиит Украину практически в каждом аспекте»
Фото: btu.org.ua

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов в своем Instagram высказал недовольство ATP и WTA, которые позволяют украинских игроков называть «никем», но сюсюкаются с россиянами:

россия ненавидит Украину практически в каждом аспекте. Они нас убивают, насилуют наших детей и женщин, пытают… Но для ATP и WTA никаких проблем не вызывают оскорбления и ментальное давление на украинских игроков, когда россиянам позволяют играть. Тех, которые ни слова не сказали в такие сложные времена. Никакой дискриминации, никакой.

Долгополов также задается вопросом, что может быть лучше горящих россиян на украинской земле.

Олег Шумейко-младший
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