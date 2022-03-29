Свитолина: «Отвага и мужество украинского народа в сражении с россией дали мне огромный толчок»
Долгополов: «россия поджав хвост хочет заявить о достижении всех целей – денацификации 20 тысяч орков и демилитаризации их убогой армии»
34-е дня рашисты бомбардируют украинские земли
Фото: btu.org.ua
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов в своем Instagram отреагировал на информацию о возможном сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях:
Похоже, ублюдки навоевались. Слава нашим защитникам. Расслабляться нельзя, уроды будут еще убивать наших людей, война продолжается. Но, судя по риторике, они уже хотят, поджав хвост, заявить о своей победе и достижении всех целей. Не понятно только каких… Денацификация 20000 российских орков или демилитаризация их убогой армии? Ущербные.
Мариуполь, Украине, держись. Работаем, помогаем кто чем может.
Напомним, что Элина Свитолина взяла паузу из-за проблем со здоровьем.