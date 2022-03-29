Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
20:10
Золотая коллекция бокса

Долгополов: «россия поджав хвост хочет заявить о достижении всех целей – денацификации 20 тысяч орков и демилитаризации их убогой армии»

34-е дня рашисты бомбардируют украинские земли
Теннис ATP
20:56
Долгополов: «россия поджав хвост хочет заявить о достижении всех целей – денацификации 20 тысяч орков и демилитаризации их убогой армии»
Фото: btu.org.ua

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов в своем Instagram отреагировал на информацию о возможном сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях:

Похоже, ублюдки навоевались. Слава нашим защитникам. Расслабляться нельзя, уроды будут еще убивать наших людей, война продолжается. Но, судя по риторике, они уже хотят, поджав хвост, заявить о своей победе и достижении всех целей. Не понятно только каких… Денацификация 20000 российских орков или демилитаризация их убогой армии? Ущербные.

Мариуполь, Украине, держись. Работаем, помогаем кто чем может.

Напомним, что Элина Свитолина взяла паузу из-за проблем со здоровьем.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Долгополов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Долгополов обратился к Джоковичу: «Ваших детей тренируют те же, кто поддерживает убийство детей россиянами?»
Долгополов обратился к Джоковичу: «Ваших детей тренируют те же, кто поддерживает убийство детей россиянами?»
Теннис ATP
28 марта 20:20
2
В россии перешли к угрозам странам НАТО ядерным оружием, если в Украину будут направлены миротворцы
В россии перешли к угрозам странам НАТО ядерным оружием, если в Украину будут направлены миротворцы
Другие
23 марта 19:12
Долгополов рассказал, почему россия никогда не победит Украину
Долгополов рассказал, почему россия никогда не победит Украину
Теннис ATP
19 марта 20:47
Долгополов призвал полностью отстранить россию от спорта и культуры
Долгополов призвал полностью отстранить россию от спорта и культуры
Теннис ATP
17 марта 23:05
Девушка Долгополова с ребенком попала под обстрел российских террористов
Девушка Долгополова с ребенком попала под обстрел российских террористов
Теннис ATP
17 марта 22:09
«3 из 5 в голову я попаду». Долгополов вернулся в Украину, пройдя военную подготовку
«3 из 5 в голову я попаду». Долгополов вернулся в Украину, пройдя военную подготовку
Теннис ATP
16 марта 17:57

Новости: Теннис

Долгополов: «россия поджав хвост хочет заявить о достижении всех целей – денацификации 20 тысяч орков и демилитаризации их убогой армии»
Долгополов: «россия поджав хвост хочет заявить о достижении всех целей – денацификации 20 тысяч орков и демилитаризации их убогой армии»
ATP
20:56
Свитолина: «Отвага и мужество украинского народа в сражении с россией дали мне огромный толчок»
Свитолина: «Отвага и мужество украинского народа в сражении с россией дали мне огромный толчок»
WTA
19:51
Свитолина пропустит матч Кубка Билли Джин Кинг с США
Свитолина пропустит матч Кубка Билли Джин Кинг с США
Кубок Билли Джин Кинг
18:31
«Щоб раптово не стати соотєчествєнніком!» Костюк призвала переходить на украинский язык
«Щоб раптово не стати соотєчествєнніком!» Костюк призвала переходить на украинский язык
WTA
10:49
Калинина из-за травмы не смогла доиграть матч «тысячника» после «баранки» в первом сете
Калинина из-за травмы не смогла доиграть матч «тысячника» после «баранки» в первом сете
WTA
10:05
Долгополов обратился к Джоковичу: «Ваших детей тренируют те же, кто поддерживает убийство детей россиянами?»
Долгополов обратился к Джоковичу: «Ваших детей тренируют те же, кто поддерживает убийство детей россиянами?»
ATP
28 марта 20:20
Калинина вышла в четвертый круг крупного турнира в Майами
Калинина вышла в четвертый круг крупного турнира в Майами
WTA
28 марта 16:34
Доминик Тим: «Возвращение на топ-уровень будет медленным, но я готов упорно работать и начать с малого»
Доминик Тим: «Возвращение на топ-уровень будет медленным, но я готов упорно работать и начать с малого»
ATP
27 марта 09:00
Цуренко едва не сотворила сенсацию на «тысячнике» в Майами
Цуренко едва не сотворила сенсацию на «тысячнике» в Майами
WTA
26 марта 11:59
Все новости

Популярные новости

А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 16:46
17
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Хирн рассказал, как Джошуа отреагировал на новость, что Усик согласился провести реванш с ним
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 09:00
1
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 19:07
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Арум рассказал, как Ломаченко объяснил свой отказ от боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
25 марта 10:00
2
Украинец Шмуратко в тренировочной форме и под стоячие овации трибун вышел в произвольную программу чемпионата мира
Украинец Шмуратко в тренировочной форме и под стоячие овации трибун вышел в произвольную программу чемпионата мира
Фигурное катание
25 марта 20:50
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 07:25
4
Все новости