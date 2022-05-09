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Долгополов: «У турі всіх більше схвилював бан від Wimbledon, аніж війна в Україні»

Російські тенісисти не дуже бажають допомагати Україні
Теннис ATP
20:58
Долгополов: «У турі всіх більше схвилював бан від Wimbledon, аніж війна в Україні»
Олександр Долгополов

Колишній український тенісист Олександр Долгополов висловився про ставлення російських колег до війни в Україні.

«Одна людина із Росії мені писала. І то після моїх постів. Буквально кілька тижнів тому. А так ні, ніхто. Один топ-тенісист ще в березні питав, чи може чимось допомогти. Я нічого не просив. Це має бути його рішення і від душі.

На цьому все і скінчилося. У турі всім все одно, що тут у нас відбувається. Їх усіх більше схвилював бан від Wimbledon, аніж війна в Україні».

Нагадаємо, раніше російських тенісистів не допустили до Wimbledon.

Источник: ua.tribuna.com Карен Агабекян
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