Долгополов: «путін хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст»
Долгополов: «У турі всіх більше схвилював бан від Wimbledon, аніж війна в Україні»
Російські тенісисти не дуже бажають допомагати Україні
Олександр Долгополов
Колишній український тенісист Олександр Долгополов висловився про ставлення російських колег до війни в Україні.
«Одна людина із Росії мені писала. І то після моїх постів. Буквально кілька тижнів тому. А так ні, ніхто. Один топ-тенісист ще в березні питав, чи може чимось допомогти. Я нічого не просив. Це має бути його рішення і від душі.
На цьому все і скінчилося. У турі всім все одно, що тут у нас відбувається. Їх усіх більше схвилював бан від Wimbledon, аніж війна в Україні».
Нагадаємо, раніше російських тенісистів не допустили до Wimbledon.
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