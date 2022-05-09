Долгополов: «У турі всіх більше схвилював бан від Wimbledon, аніж війна в Україні»

Олександр Долгополов

Колишній український тенісист Олександр Долгополов висловився про ставлення російських колег до війни в Україні.

На цьому все і скінчилося. У турі всім все одно, що тут у нас відбувається. Їх усіх більше схвилював бан від Wimbledon, аніж війна в Україні».