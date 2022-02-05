Доминик Тим снялся со всех турниров в Южной Америке
Доминик Тим: «Надаль – один из величайших спортсменов в истории»
Чемпион US Open-2020 высказался в адрес легендарного испанца
05 февраля 21:30
Доминик Тим / фото - tennishead.net
Австрийский теннисист Доминик Тим высказался о матче испанца Рафаэля Надаля и россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open.
«Я не удивлен – я впечатлен. Я смотрел с третьего сета. Он просто потрясающий, один из величайших спортсменов в истории. Но, наверное, камбэк с 0:2 против Медведева все равно для него нечто особенное.
И теперь он лидирует в гонке за Grand Slam, 21 титул – невероятное количество. Я очень за него рад. Он такой хороший человек, такой потрясающий спортсмен. Он этого заслуживает».
Thiem, a #ESPNTenis, sobre Nadal: "Uno de los mejores atletas de todos los tiempos". #AusOpen pic.twitter.com/jjkkymjwWG— ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 3, 2022
Доминик Тим снялся со всех турниров в Южной Америке.
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