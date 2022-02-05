Доминик Тим: «Надаль – один из величайших спортсменов в истории»

Доминик Тим / фото - tennishead.net

Австрийский теннисист Доминик Тим высказался о матче испанца Рафаэля Надаля и россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open.

И теперь он лидирует в гонке за Grand Slam, 21 титул – невероятное количество. Я очень за него рад. Он такой хороший человек, такой потрясающий спортсмен. Он этого заслуживает».