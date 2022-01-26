Доминик Тим снова испытывает проблемы с запястьем

Австриец планировал возвращение на турнире в Кордове

Доминик Тим / фото - tennishead.net

Австрийский теннисист Доминик Тим, планирующий возвращение после травмы запястья на грунтовом турнире в Кордове, снова столкнулся с проблемами со здоровьем.

Сейчас австриец готовится в Сантьяго (Чили). Сообщается, что сегодня Доминик завершил тренировку после пяти минут, потому что снова начал испытывать дискомфорт. Теперь участие Тима в турнире в Кордове, который стартует на следующей недели, под сомнением.

Доминик Тим снялся с Australian Open.