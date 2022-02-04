Доминик Тим снова испытывает проблемы с запястьем
Доминик Тим снялся со всех турниров в Южной Америке
Австриец планирует свое возвращение на Masters в Индиан-Уэллс
Доминик Тим / фото - tennishead.net
Австрийский теннисист Доминик Тим снялся с турниров в Буэнос-Айресе, Рио и Сантьяго из-за проблем с рукой. Чемпион US Open-2020 планирует свое возвращение в Тур на Masters в Индиан-Уэллс.
Тима цитирует портал tennisnet.com:
«Тренировки в Вене прошли хорошо, и я очень рад, что запястье полностью восстановилось. К сожалению, произошла небольшая заминка, из-за которой мне пришлось временно прервать тренировки. Нелегко вернуться после семи месяцев без соревнований.
Я последую советам врача и, отдохнув пару дней, снова приступлю к тренировкам на следующей неделе. Мне нужно стабильно тренироваться на корте, прежде чем я вернусь».
Доминик Тим снялся с турнира в Кордове.
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