Доминик Тим снялся с Masters в Индиан-Уэллс и Майами
Доминик Тим: «Возвращение на топ-уровень будет медленным, но я готов упорно работать и начать с малого»
Австриец прокомментировал свой грядущий дебют на Challenger в Марбелье
Доминик Тим / фото - tennishead.net
Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свой грядущий дебют на Challenger в Марбелье, который пройдет на следующей неделе.
Австрийца цитирует пресс-служба ATP:
«Я хочу влиться в соревнования после всех этих месяцев и считаю, что это правильное начало.
У меня был очень, очень трудный период, и я так долго ждал возвращения к соревнованиям, оно столько раз откладывалось.
Я знаю, что возвращение на топ-уровень будет медленным, но я готов упорно работать и начать с малого».
Доминик Тим снялся с Masters в Индиан-Уэллс и Майами.
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