Доминик Тим: «Возвращение на топ-уровень будет медленным, но я готов упорно работать и начать с малого»

Доминик Тим / фото - tennishead.net

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свой грядущий дебют на Challenger в Марбелье, который пройдет на следующей неделе.

Австрийца цитирует пресс-служба ATP:

У меня был очень, очень трудный период, и я так долго ждал возвращения к соревнованиям, оно столько раз откладывалось.

Я знаю, что возвращение на топ-уровень будет медленным, но я готов упорно работать и начать с малого».