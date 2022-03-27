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Доминик Тим: «Возвращение на топ-уровень будет медленным, но я готов упорно работать и начать с малого»

Австриец прокомментировал свой грядущий дебют на Challenger в Марбелье
Теннис ATP
09:00
Доминик Тим: «Возвращение на топ-уровень будет медленным, но я готов упорно работать и начать с малого»
Доминик Тим / фото - tennishead.net

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал свой грядущий дебют на Challenger в Марбелье, который пройдет на следующей неделе.

Австрийца цитирует пресс-служба ATP:

«Я хочу влиться в соревнования после всех этих месяцев и считаю, что это правильное начало.

У меня был очень, очень трудный период, и я так долго ждал возвращения к соревнованиям, оно столько раз откладывалось.

Я знаю, что возвращение на топ-уровень будет медленным, но я готов упорно работать и начать с малого».

Доминик Тим снялся с Masters в Индиан-Уэллс и Майами.

Рене Тер Велде
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