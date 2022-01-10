Дядя Джоковича: «Новака хотели унизить, поставить на колени»

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Дядя Новака Джоковича Горан высказался о победе 20-кратного триумфатора турниров Большого Шлема в суде, где было отменено решение об аннулировании визы Ноле в Австралию:



Им будет непросто смириться с этим решением и отстать от него, хотя Новак ничего и не нарушал. Ему уже сказали, что ему лучше уехать из страны, иначе они могут его депортировать и запретить въезд на три года.

Мы поверить не можем, что такое происходит в двадцать первом веке.