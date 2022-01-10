Нет никакого ареста. Джокович провел первую тренировку в Австралии
Дядя Джоковича: «Новака хотели унизить, поставить на колени»
Горан заявил, что сербы – гордый народ, так что Ноле не сбежит
10 января 20:50
Фото: twitter.com/RolexPMasters
Дядя Новака Джоковича Горан высказался о победе 20-кратного триумфатора турниров Большого Шлема в суде, где было отменено решение об аннулировании визы Ноле в Австралию:
Ему дали визу, а потом арестовали. Это была ловушка. Его пригласили, дали все документы, а потом посадили в тюрьму. Его хотели унизить, поставить на колени. Но этому не бывать, потому что мы, сербы – гордый народ.
Им будет непросто смириться с этим решением и отстать от него, хотя Новак ничего и не нарушал. Ему уже сказали, что ему лучше уехать из страны, иначе они могут его депортировать и запретить въезд на три года.
Мы поверить не можем, что такое происходит в двадцать первом веке.
Напомним, что Джокович уже провел первую тренировку в Мельбурне накануне Australian Open.
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