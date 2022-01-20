Дядя Надаля: «Чтобы играть, необходимо вакцинироваться или отказываться от выступления»

Тони Надаль / фото - Getty Images

Тони Надаль, дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал скандальную ситуацию, которая сложилась вокруг первой ракеткой мира Новака Джоковича в Австралии.

Надаля цитирует Daily Express:

Ситуация привела к жарким спорам в мире спорта: вакцинироваться или нет. Но если вам говорят, что нужно соответствовать требованиям, чтобы играть, нужно это делать или отказываться от выступления. Наверное, все бы согласились с позицией Джоковича, если бы он не пытался сыграть на Australian Open. ATP требует, чтобы игроки вакцинировались».