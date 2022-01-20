Джокович подаст в суд на правительство Австралии
Дядя Надаля: «Чтобы играть, необходимо вакцинироваться или отказываться от выступления»
Тони Надаль прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Новака Джоковича
13:00
Тони Надаль / фото - Getty Images
Тони Надаль, дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал скандальную ситуацию, которая сложилась вокруг первой ракеткой мира Новака Джоковича в Австралии.
Надаля цитирует Daily Express:
«Начну с базовых вещей. Любые организаторы захотят, чтобы у них выступил Джокович. Это нормально, он – великий игрок, один из лучших в истории. Для турнира хорошо, когда там выступает Джокович. Я не думаю, что все так сложилось не в его пользу нарочно.
Ситуация привела к жарким спорам в мире спорта: вакцинироваться или нет. Но если вам говорят, что нужно соответствовать требованиям, чтобы играть, нужно это делать или отказываться от выступления. Наверное, все бы согласились с позицией Джоковича, если бы он не пытался сыграть на Australian Open. ATP требует, чтобы игроки вакцинировались».
Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение.