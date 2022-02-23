Джокович без особого труда обыграл Хачанова и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Теннисисты провели на корте 1 час и 39 минут

Новак Джокович / фото - Sky Sports

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Карена Хачанова (ATP №26) со счетом 6:3, 7:6(7:2).

Теннисисты провели на корте 1 час и 39 минут. За это время Джокович 6 раз подал навылет и реализовал два брейкпоинта из пяти, допустив 3 «двойных». Хачанов ответил двумя эйсами и одним выигранным геймом на приеме.

В четвертьфинале соперником Джоковича станет Иржи Веселый, который в своем матче неожиданно легко обыграл Роберто Баутиста-Агута.

Напомним, Джокович подтвердил, что пропустит «Мастерсы» Индиан-Уэллсе и Майами.