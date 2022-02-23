Джокович прокомментировал свой первый матч в 2022 году
Джокович без особого труда обыграл Хачанова и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Теннисисты провели на корте 1 час и 39 минут
Новак Джокович / фото - Sky Sports
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв Карена Хачанова (ATP №26) со счетом 6:3, 7:6(7:2).
Теннисисты провели на корте 1 час и 39 минут. За это время Джокович 6 раз подал навылет и реализовал два брейкпоинта из пяти, допустив 3 «двойных». Хачанов ответил двумя эйсами и одним выигранным геймом на приеме.
В четвертьфинале соперником Джоковича станет Иржи Веселый, который в своем матче неожиданно легко обыграл Роберто Баутиста-Агута.
Напомним, Джокович подтвердил, что пропустит «Мастерсы» Индиан-Уэллсе и Майами.
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