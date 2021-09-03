Остановит Джоковича? Видеообзор впечатляющей победы Медведева во втором круге US Open
Джокович без особых усилий вышел в третий круг US Open
Лучший теннисист планеты в трех сетах расправился с 121-м в рейтинге ATP
3 сентября 07:45
Новак Джокович / Фото: Twitter ATP
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович обыграл Таллона Грикспора (ATP, 121) на пути в третий раунд US Open 6:2, 6:3, 6:2.
За 1 час 40 минут матча серб 13 раз подал навылет, реализовал 6 из 10-и брейк-поинтов и допустил 5 «двойных». Нидерландец ответил 5-ю эйсами и 1-им брейком при 2-х ошибках на подаче. Это была первая встреча теннисистов на корте.
В следующем круге турнира Джокович сыграет с японцем Кеем Нишикори.
На старте американского Шлема «Ноле» обыграл датчанина Хольге Руне (ATP, 145).