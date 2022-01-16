Федеральный суд Австралии объявил перерыв по делу Джоковича
Джокович будет депортирован из Австралии
Серб проиграл суд
09:14
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракета мира Новак Джокович проиграл апелляцию против аннулирования его визы в Австралию, сообщает Sky Sports.
Сербский теннисист в ближайшее время будет депортирован из страны. Также начнет действовать запрет для Джоковича на посещение Австралии в ближайшие три года.
Стоит отметить, что Новак является действующим победителем Australian Open, но серб не сможет защитить свой титул.
Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Первая ракетка мира получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.
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