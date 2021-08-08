Живой легенде Федереру 40 лет! Видео лучших моментов в его карьере
Джокович – Федереру: «Ты вдохновляешь всех преуспевать на корте, ты нужен спорту»
Швейцарцу исполнилось 40 лет
Федерер и Джокович / Фото: usatoday.com
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поздравил Роджера Федерера с юбилеем:
Привет, Роджер! Поздравляю с 40-летием! 40 лет – вау, вот это дата. Ты продолжаешь вдохновлять и преуспевать на корте и за его пределами. Вдохновляешь всех нас.
Для меня огромная честь быть вместе с тобой в туре последние 15 лет, и надеюсь, ты продолжить играть. Конечно, ты нужен спорту. Спасибо за все, что ты сделал. И спасибо, что показал нам, что даже в таком возрасте мы можем играть на очень, очень высоком уровне.
Всего наилучшего, желаю тебе здоровья, любви и счастья с твоими близкими. Еще раз спасибо за все.
Напомним, что Джоковичу не удалось завоевать медаль на Олимпийских играх-2020.
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