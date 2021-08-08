Джокович – Федереру: «Ты вдохновляешь всех преуспевать на корте, ты нужен спорту»

Федерер и Джокович / Фото: usatoday.com

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поздравил Роджера Федерера с юбилеем:



Для меня огромная честь быть вместе с тобой в туре последние 15 лет, и надеюсь, ты продолжить играть. Конечно, ты нужен спорту. Спасибо за все, что ты сделал. И спасибо, что показал нам, что даже в таком возрасте мы можем играть на очень, очень высоком уровне.

Всего наилучшего, желаю тебе здоровья, любви и счастья с твоими близкими. Еще раз спасибо за все.