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Джокович – Федереру: «Ты вдохновляешь всех преуспевать на корте, ты нужен спорту»

Швейцарцу исполнилось 40 лет
Теннис ATP
19:50
Джокович – Федереру: «Ты вдохновляешь всех преуспевать на корте, ты нужен спорту»
Федерер и Джокович / Фото: usatoday.com

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поздравил Роджера Федерера с юбилеем:

Привет, Роджер! Поздравляю с 40-летием! 40 лет – вау, вот это дата. Ты продолжаешь вдохновлять и преуспевать на корте и за его пределами. Вдохновляешь всех нас.

Для меня огромная честь быть вместе с тобой в туре последние 15 лет, и надеюсь, ты продолжить играть. Конечно, ты нужен спорту. Спасибо за все, что ты сделал. И спасибо, что показал нам, что даже в таком возрасте мы можем играть на очень, очень высоком уровне.

Всего наилучшего, желаю тебе здоровья, любви и счастья с твоими близкими. Еще раз спасибо за все.

Напомним, что Джоковичу не удалось завоевать медаль на Олимпийских играх-2020.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Роджер Федерер Новак Джокович

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