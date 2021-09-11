Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Джокович: «К матчу с Медведевым я отнесусь так, будто он последний в моей карьере»

Легендарный серб – о выходе в финал US Open

Теннис Grand Slam
10:15
Джокович: «К матчу с Медведевым я отнесусь так, будто он последний в моей карьере»
Новак Джокович / Фото - atptour.com
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале US Open (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2), а также выразил благодарность болельщикам.

Цитирует первую ракетку мира пресс-служба ATP.

«Хочу сказать спасибо. Атмосфера была потрясающей – пока что лучшей на этом турнире. Спасибо огромное. Невероятно. Ради таких моментов мы живем. Это уникальные возможности, о которых мы мечтаем, когда ищем мотивацию, чтобы выходить на корт и повторять одно и то же снова и снова. И наградой становятся матчи на таком невероятном стадионе в такой атмосфере. Спасибо, что сделали матч особенным. Александр – большой чемпион, он мне очень нравится на корте и за его пределами. Он один из лучших друзей, мы много тренируемся в Монако. Отличный парень и еще более хороший игрок. Я знал, что сегодня нас ждет отличная битва».


«Я иду за четвертым US Open. Больше ни о чем не думаю. Знаю, что люди хотят, чтобы я поговорил о Большом шлеме, но сказать почти нечего. Остался всего матч. Ва-банк. Поехали. К следующему матчу я отнесусь так, будто он последний в моей карьере. В финале серб сыграет с Даниилом Медведевым, которого в этом году победил в финале Australian Open».


Напомним, в финале US Open Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который в 1/2-й турнира переиграл 20-летнего Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович US Open Александр Зверев Даниил Медведев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Зверев: «Джокович — лучший игрок в истории в ментальном аспекте»
Зверев: «Джокович — лучший игрок в истории в ментальном аспекте»
Теннис Grand Slam
11:01
Зверев проиграл все 11 матчей против соперников из топ-10 на Больших шлемах
Зверев проиграл все 11 матчей против соперников из топ-10 на Больших шлемах
Теннис Grand Slam
09:43
Медведев: «Если мне удастся победить Джоковича то, наверное, я войду в историю»
Медведев: «Если мне удастся победить Джоковича то, наверное, я войду в историю»
Теннис Grand Slam
08:48
Последний шаг. Джокович поборется за календарный Шлем в финале US Open против Медведева
Последний шаг. Джокович поборется за календарный Шлем в финале US Open против Медведева
Теннис Grand Slam
07:53
Джокович: «Вперед! Полуфинал»
Джокович: «Вперед! Полуфинал»
Теннис Grand Slam
9 сентября 17:40
Джокович на US Open побил рекорд Федерера
Джокович на US Open побил рекорд Федерера
Теннис Grand Slam
9 сентября 12:48

Новости: Теннис

Зверев: «Джокович — лучший игрок в истории в ментальном аспекте»
Зверев: «Джокович — лучший игрок в истории в ментальном аспекте»
Grand Slam
11:01
Джокович: «К матчу с Медведевым я отнесусь так, будто он последний в моей карьере»
Джокович: «К матчу с Медведевым я отнесусь так, будто он последний в моей карьере»
Grand Slam
10:15
Консейсао: «Весь мир был свидетелем моей победы над Вальдесом»
Консейсао: «Весь мир был свидетелем моей победы над Вальдесом»
Профессиональный бокс
09:55
Зверев проиграл все 11 матчей против соперников из топ-10 на Больших шлемах
Зверев проиграл все 11 матчей против соперников из топ-10 на Больших шлемах
Grand Slam
09:43
Медведев: «Если мне удастся победить Джоковича то, наверное, я войду в историю»
Медведев: «Если мне удастся победить Джоковича то, наверное, я войду в историю»
Grand Slam
08:48
4 украинки из топ-100 рейтинга заявились на турнир в Индиан-Уэллсе
4 украинки из топ-100 рейтинга заявились на турнир в Индиан-Уэллсе
WTA
08:41
Последний шаг. Джокович поборется за календарный Шлем в финале US Open против Медведева
Последний шаг. Джокович поборется за календарный Шлем в финале US Open против Медведева
Grand Slam
07:53
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Чехии
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Чехии
WTA
10 сентября 17:26
Последний украинец покинул киевский «челленджер» в одиночном разряде
Последний украинец покинул киевский «челленджер» в одиночном разряде
ATP
10 сентября 15:15
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
25
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
8
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Футбол В Украине
5 сентября 10:08
11
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Футбол Украинская Премьер-лига
6 сентября 21:43
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
11:00
Чемпионат Украины. «Металлист-1925» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист-1925» – «Динамо». Онлайн трансляция
17:00
Чемпионат Европы. Россия — Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат Европы. Россия — Украина. Трансляция на XSPORT
18:30
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Руан» — «Клагенфурт». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан» — «Клагенфурт». Видео трансляция
20:30
Лига чемпионов. «Рунгстед» — «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Рунгстед» — «Донбасс». Видео трансляция
20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель». Онлайн трансляция
22:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
12 сентября 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
12 сентября 19:00
Чемпионат Испании. «Реал» – «Сельта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Сельта». Онлайн трансляция
12 сентября 22:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00