Медведев: «Если мне удастся победить Джоковича то, наверное, я войду в историю»
Джокович: «К матчу с Медведевым я отнесусь так, будто он последний в моей карьере»
Легендарный серб – о выходе в финал US Open
10:15
Новак Джокович / Фото - atptour.comПервая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале US Open (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2), а также выразил благодарность болельщикам.
Цитирует первую ракетку мира пресс-служба ATP.
«Хочу сказать спасибо. Атмосфера была потрясающей – пока что лучшей на этом турнире. Спасибо огромное. Невероятно. Ради таких моментов мы живем. Это уникальные возможности, о которых мы мечтаем, когда ищем мотивацию, чтобы выходить на корт и повторять одно и то же снова и снова. И наградой становятся матчи на таком невероятном стадионе в такой атмосфере. Спасибо, что сделали матч особенным. Александр – большой чемпион, он мне очень нравится на корте и за его пределами. Он один из лучших друзей, мы много тренируемся в Монако. Отличный парень и еще более хороший игрок. Я знал, что сегодня нас ждет отличная битва».
«Я иду за четвертым US Open. Больше ни о чем не думаю. Знаю, что люди хотят, чтобы я поговорил о Большом шлеме, но сказать почти нечего. Остался всего матч. Ва-банк. Поехали. К следующему матчу я отнесусь так, будто он последний в моей карьере. В финале серб сыграет с Даниилом Медведевым, которого в этом году победил в финале Australian Open».
Напомним, в финале US Open Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который в 1/2-й турнира переиграл 20-летнего Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2.
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