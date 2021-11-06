Джокович: «Хочу гарантировать себе лидерство в рейтинге. Это основная причина, по которой я приехал на Masters в Париж»

Серб сыграет в полуфинале турнира

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/2 финала хардового Masters в Париже. В четвертьфинале соревнований Новак одолел американца Тэйлора Фритца (6:4, 6:3).

В послематчевом интервью пресс-службе турнира Джокович подвел итоги дуэли с Фритцом, а также назвал главную причину, почему он решил поучаствовать в этом турнире.

«После US Open я не играл два месяца, тогда как все остальные практиковались на турнирах. Нужно было активно поработать перед Парижем, хотя это все равно не идеальная подготовка к Masters. Первый матч я провел хорошо, а сегодня все прошло хуже. В концовках сетов я действовал слабо. Нельзя допускать такие ошибки. Надеюсь, что смогу обеспечить себе лидерство в рейтинге по итогам сезона уже на этой неделе. Это главная причина, по которой я приехал в Париж. Если нет, то у меня будет еще один шанс в Турине».

Отметим, чтобы гарантировать себе первое место в чемпионской гонке по итогам сезона Джоковину нужно выйти в финал Masters.

Напомним, Зверев и Медведев также сразятся за путевку в финал.