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Джокович купил 80% акций компании, которая разрабатывает препарат против Covid-19

Сделал это серб еще в 2020 году
Теннис Grand Slam
19:39
Джокович купил 80% акций компании, которая разрабатывает препарат против Covid-19
Фото: Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович в июне 2020 году купил 80% акций датской биотехнологической компании QuantBioRes. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Ивана Лонкаревича.

QuantBioRes занимается разработкой препарата против Covid-19. Важно заметить, что речь идет о лекарстве, а не вакцине.

Летом этого года компания рассчитывает начать клинические испытания лекарства.

Напомним, ранее Джоковича депортировали из Австралии из-за того, что он отказался раскрыть статус своей вакцинации. Таким образом, серб пропустит свой любимый турнир серии Большого шлема – Australian Open.

Помимо этого, существует вероятность, что в этом году Джокович вообще не выступит ни на одном мэйджоре.

Сергей Остапенко
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