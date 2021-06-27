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Джокович: «Люди всегда спорят, кто является величайшим теннисистом. Я научился отключаться от всего вне корта»

Лидер мирового рейтинга оставил свое мнение при себе
Теннис ATP
11:46
Джокович: «Люди всегда спорят, кто является величайшим теннисистом. Я научился отключаться от всего вне корта»
Новак Джокович / Фото: AP

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал споры о том, кто является величайшим теннисистом в истории, которые вышли на новый уровень после его победы на Roland Garros.

Слова серба приводит atptour.com:

Я понимаю, что людям нравится спорить, кто величайший, кто больше всех выиграет и так далее, и тому подобное. За пределами корта всегда много всего происходит.

Но на корте я стараюсь отключиться от всего, что может меня отвлечь. Мне кажется, по ходу карьеры мне удалось разработать механизмы, которые помогают это делать. У всех есть свои способы сосредоточиться, направить силы на самое важное – на настоящий момент.

У меня есть свои приемы. Пока что у меня получается, и я постараюсь продолжать в том же духе. На Wimbledon особенно важно не заглядывать дальше одного дня.

Также Джокович рассказал о своем состоянии перед Wimbledon.

Олег Шумейко-младший
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