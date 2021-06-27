Джокович: «Победа на двух турнирах Большого Шлема придает уверенности перед Wimbledon»
Джокович: «Люди всегда спорят, кто является величайшим теннисистом. Я научился отключаться от всего вне корта»
Лидер мирового рейтинга оставил свое мнение при себе
Новак Джокович / Фото: AP
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал споры о том, кто является величайшим теннисистом в истории, которые вышли на новый уровень после его победы на Roland Garros.
Слова серба приводит atptour.com:
Я понимаю, что людям нравится спорить, кто величайший, кто больше всех выиграет и так далее, и тому подобное. За пределами корта всегда много всего происходит.
Но на корте я стараюсь отключиться от всего, что может меня отвлечь. Мне кажется, по ходу карьеры мне удалось разработать механизмы, которые помогают это делать. У всех есть свои способы сосредоточиться, направить силы на самое важное – на настоящий момент.
У меня есть свои приемы. Пока что у меня получается, и я постараюсь продолжать в том же духе. На Wimbledon особенно важно не заглядывать дальше одного дня.
Также Джокович рассказал о своем состоянии перед Wimbledon.
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