Джокович: «Люди всегда спорят, кто является величайшим теннисистом. Я научился отключаться от всего вне корта»

Новак Джокович / Фото: AP

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал споры о том, кто является величайшим теннисистом в истории, которые вышли на новый уровень после его победы на Roland Garros.



Слова серба приводит atptour.com:

Но на корте я стараюсь отключиться от всего, что может меня отвлечь. Мне кажется, по ходу карьеры мне удалось разработать механизмы, которые помогают это делать. У всех есть свои способы сосредоточиться, направить силы на самое важное – на настоящий момент.

У меня есть свои приемы. Пока что у меня получается, и я постараюсь продолжать в том же духе. На Wimbledon особенно важно не заглядывать дальше одного дня.