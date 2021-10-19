Джокович: «Меня раздражает, что многие игроки не хотят вникать в принципы работы Тура»

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович в интервью порталу Blic выразил недовольство тем, что многие топовые теннисисты не хотят вникать в вопросы организации и принципы работы Тура.

Я был президентом Совета игроков как раз для того, чтобы как можно больше узнать о системе и структуре. И я не говорю, что всем нужно вступать в Совет игроков, но все должны быть в курсе происходящего. В конце концов, это система, за счет которой мы живем».