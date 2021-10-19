Джокович: «Пока не знаю, выступлю ли я на Australian Open в 2022 году»
Джокович: «Меня раздражает, что многие игроки не хотят вникать в принципы работы Тура»
Первая ракетка мира – о безразличии игроков
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович в интервью порталу Blic выразил недовольство тем, что многие топовые теннисисты не хотят вникать в вопросы организации и принципы работы Тура.
«Мне очень жаль, что многие игроки не интересуются этой темой, не хотят вникать. Очень важно, чтобы было согласие большинства. Но многие не хотят ни о чем думать, и это меня раздражает.
Я был президентом Совета игроков как раз для того, чтобы как можно больше узнать о системе и структуре. И я не говорю, что всем нужно вступать в Совет игроков, но все должны быть в курсе происходящего. В конце концов, это система, за счет которой мы живем».
Напомним, ранее Джокович заявил, что может пропустить Australian Open в 2022 году.
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