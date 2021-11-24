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Джокович: «Менял бы хозяев Кубка Дэвиса каждые два года – и с итоговым турниром поступал бы так же»

Серб рассказал, как бы он улучшил формат проведения турнира
Теннис ATP
24 ноября 19:40
Джокович: «Менял бы хозяев Кубка Дэвиса каждые два года – и с итоговым турниром поступал бы так же»
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как бы он улучшил формат проведения Кубка Дэвиса.

Серба цитирует портал tennismajors.com:

«Кубок Дэвиса от одной крайности, когда матчи были по всему миру, перешел к другой, когда весь турнир прошел в одном городе. Мне это тоже не понравилось. С другой стороны, старый формат – тоже не выход.

Я за что-то промежуточное, что-то похожее на то, что делается сейчас. Я бы добавил еще три города, чтобы в каждом играла одна группа. А потом – плей-офф в одном городе.

Еще я бы менял хозяев каждые два года – и с итоговым турниром поступал бы так же. Мне кажется, что эти турниры дают отличную возможность показать теннис там, где он пока что не очень популярен, продвинуть его».

Джокович на распутье. Организаторы Australian Open обязали всех игроков вакцинироваться и поставили сербу ультиматум.

Рене Тер Велде
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