Джокович: «Поздравляю Надаля с 21-й победой на Grand Slam»
Джокович может не сыграть на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами
Это связано с новым законом в США
Новак Джокович / Фото - tennishead.netПервая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, может не принять участие в турнирах серии Masters в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут в марте.
Данное решение может быть связано с новым законом в США, допускающим въезд в страну иностранцев только с полной вакцинацией от COVID-19.
По последним данным легендарный теннисист до сих пор не вакцинировался.
А тем временем испанец Рафаэль Надаль стал самым титулованным теннисистом в истории.