Джокович может не сыграть на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами

Это связано с новым законом в США

Новак Джокович / Фото - tennishead.net

Первая ракетка мира, сербский теннисист, может не принять участие в турнирах серии Masters в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут в марте.Данное решение может быть связано с новым законом в США, допускающим въезд в страну иностранцев только с полной вакцинацией от COVID-19.По последним данным легендарный теннисист до сих пор не вакцинировался.А тем временем испанец