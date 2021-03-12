Джокович: «От осознания того, что я один из лучших, меня бросает в дрожь»
Джокович: «На Roland Garros есть одна проблема. Ее зовут Надаль»
Легендарный серб назвал главный вызов в современном теннисе
Новак Джокович и Рафаэль Надаль / Фото - ATP
Первая ракетка мира, легендарный сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих ближайших планах, а также поделился ожиданиями от предстоящего грунтового турнира серии «Большого шлема» Roland Garros.
Цитирует Джоковича Tennis Head.
«Конечно, мое главное желание – выиграть как можно больше «Шлемов». Буду подстраивать свое расписание под это. Особенно много я думаю о Roland Garros. В Париже у меня есть одна большая проблема. И эту проблему зовут Рафаэль Надаль. Конечно, я не стану опускать руки. Я уже побеждал Рафу на этом турнире, хотя проигрывал ему гораздо чаще. Чтобы одолеть Надаля в Париже, нужно быть на пике. Это главный вызов в современном теннисе. А я люблю вызовы».
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