Тим: «Джокович не упустит шанс собрать Большой шлем»
Джокович начал подготовку к US Open
Сербский теннисист прибыл в Нью-Йорк
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович начал подготовку к US Open в Нью-Йорке. Последний Большой шлем сезона стартует 30 августа.
Вчера серб, не выступавший на турнирах после Олимпиады, выложил в Instagram фото с первой тренировки, которую провел с Ольгой Данилович и Вашеком Поспишилом.
На US Open Джокович, выигравший Australian Open, Roland Garros и Wimbledon, может собрать календарный Большой шлем.
Букмекеры высоко оценивают вероятность победы Новака Джоковича на US Open.