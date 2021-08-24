Джокович начал подготовку к US Open

Сербский теннисист прибыл в Нью-Йорк

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович начал подготовку к US Open в Нью-Йорке. Последний Большой шлем сезона стартует 30 августа.

Вчера серб, не выступавший на турнирах после Олимпиады, выложил в Instagram фото с первой тренировки, которую провел с Ольгой Данилович и Вашеком Поспишилом.





На US Open Джокович, выигравший Australian Open, Roland Garros и Wimbledon, может собрать календарный Большой шлем.

Букмекеры высоко оценивают вероятность победы Новака Джоковича на US Open.