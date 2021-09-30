Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Джокович: «Надеюсь, что в следующем году я сыграю в Индиан-Уэллсе»

Первая ракетка мира принял решение пропустить турнир в этом сезоне
Теннис ATP
30 сентября 12:36
Джокович: «Надеюсь, что в следующем году я сыграю в Индиан-Уэллсе»
Новак Джокович / фото - BNB

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович принял решение пропустить Masters в Индиан-Уэллсе в этом году. В своем Twitter теннисист написал, что сожалеет о пропуске и надеется поучаствовать в этом турнире в следующем сезоне.

«Жаль, что я не смогу увидеться с болельщиками в Индиан-Уэллсе и не сыграю на одном из самых любимых турниров. Надеюсь встретиться с вами в следующем сезоне».

Напомним, Зверев стал автором лучшего удара на US Open по версии Eurosport.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Индиан-Уэллс (ATP)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Джокович снялся с Masters в Индиан-Уэллсе
Джокович снялся с Masters в Индиан-Уэллсе
Теннис ATP
30 сентября 08:58
Федерер: «Обязательно появиться тот, кто побьет рекорд «Большой Тройки»
Федерер: «Обязательно появиться тот, кто побьет рекорд «Большой Тройки»
Теннис ATP
27 сентября 16:57
Маррей: «Джокович уже выигрывал четыре Турнира Большого шлема подряд, просто не в один год»
Маррей: «Джокович уже выигрывал четыре Турнира Большого шлема подряд, просто не в один год»
Теннис ATP
20 сентября 21:35
Федерер: «Джокович в этом году показал поистине выдающиеся результаты»
Федерер: «Джокович в этом году показал поистине выдающиеся результаты»
Теннис ATP
20 сентября 19:35
Тони Надаль: «Был удивлен, что Джокович не справился с давлением в финале US Open»
Тони Надаль: «Был удивлен, что Джокович не справился с давлением в финале US Open»
Теннис Grand Slam
19 сентября 14:25
Тренер Циципаса объяснил длинные туалетные перерыва Стефаноса: «Это все пример Джоковича»
Тренер Циципаса объяснил длинные туалетные перерыва Стефаноса: «Это все пример Джоковича»
Теннис ATP
17 сентября 20:03

Новости: Теннис

Жабер переиграла Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
Жабер переиграла Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
WTA
30 сентября 19:59
Муж Свитолиной Монфис без борьбы вышел в четвертьфинал турнира в Софии
Муж Свитолиной Монфис без борьбы вышел в четвертьфинал турнира в Софии
ATP
30 сентября 17:15
Марченко выбыл во втором раунде турнира в Софии
Марченко выбыл во втором раунде турнира в Софии
ATP
30 сентября 16:38
Свитолина: «Довольна своей игрой больше всего тем, как двигалась на корте»
Свитолина: «Довольна своей игрой больше всего тем, как двигалась на корте»
WTA
30 сентября 15:04
Надаль установил новый рекорд ATP
Надаль установил новый рекорд ATP
ATP
30 сентября 14:51
Джокович: «Надеюсь, что в следующем году я сыграю в Индиан-Уэллсе»
Джокович: «Надеюсь, что в следующем году я сыграю в Индиан-Уэллсе»
ATP
30 сентября 12:36
Джокович снялся с Masters в Индиан-Уэллсе
Джокович снялся с Masters в Индиан-Уэллсе
ATP
30 сентября 08:58
Свитолина уверенно обыграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Чикаго
Свитолина уверенно обыграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Чикаго
WTA
29 сентября 21:19
Козлова зачехлила ракетку во втором круге турнира в Чикаго
Козлова зачехлила ракетку во втором круге турнира в Чикаго
WTA
29 сентября 19:31
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
33
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 02:59
32
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
8
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Послесловие
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 13:30
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 09:55
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
Все новости

Анонсы

«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
10:10
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
16:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
18:30
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
2 октября 10:45
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
2 октября 14:00
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
2 октября 22:00
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
2 октября 23:30
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
3 октября 11:00
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
3 октября 13:00
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
3 октября 15:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
3 октября 19:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
3 октября 20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
3 октября 21:45