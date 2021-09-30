Джокович: «Надеюсь, что в следующем году я сыграю в Индиан-Уэллсе»

Первая ракетка мира принял решение пропустить турнир в этом сезоне

Новак Джокович / фото - BNB Первая ракетка мира, серб Новак Джокович принял решение пропустить Masters в Индиан-Уэллсе в этом году. В своем Twitter теннисист написал, что сожалеет о пропуске и надеется поучаствовать в этом турнире в следующем сезоне. «Жаль, что я не смогу увидеться с болельщиками в Индиан-Уэллсе и не сыграю на одном из самых любимых турниров. Надеюсь встретиться с вами в следующем сезоне». Напомним, Зверев стал автором лучшего удара на US Open по версии Eurosport.

Михаил Рыбак