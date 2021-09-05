Джокович: «Наибольшее удовлетворение мне принес титул Roland Garros в 2016 году»
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, победу на каком турнире серии Большого шлема принесла ему наибольшее удовлетворение. Слова серба приводит пресс-служба US Open:
«Было бы неправдой сказать, что я не представляю себя чемпионом каждого Шлема, на котором играю. Я не удивляюсь, когда выигрываю крупные титулы, потому что именно они являются моей целью. В моей голове есть очень чёткий образ, и прикладываю максимум усилий, чтобы воплотить его в жизнь.
К счастью, мне удалось добиться больших успехов на мэйджорах – 20 трофеев, множество финалов и полуфиналов. Я выступаю очень стабильно.
Думаю, наибольшее удовлетворение мне принес титул Roland Garros в 2016 году. Хоть я и вырос на грунтовых кортах, именно этот турнир всегда был моим Эверестом. И тогда, и в этом году я испытал похожие эмоции. После победы на Roland Garros я начинаю верить, что могу собрать все четыре Шлема за год.
Сейчас я близок к этому, но надо двигаться от матча к матчу».
В третьем круге Открытого чемпионата США Джокович в сложном матче обыграл Кеи Нишикори.