Джокович: «Наибольшее удовлетворение мне принес титул Roland Garros в 2016 году»

Фото: Roland-Garros

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, победу на каком турнире серии Большого шлема принесла ему наибольшее удовлетворение. Слова серба приводит пресс-служба US Open:

К счастью, мне удалось добиться больших успехов на мэйджорах – 20 трофеев, множество финалов и полуфиналов. Я выступаю очень стабильно.

Думаю, наибольшее удовлетворение мне принес титул Roland Garros в 2016 году. Хоть я и вырос на грунтовых кортах, именно этот турнир всегда был моим Эверестом. И тогда, и в этом году я испытал похожие эмоции. После победы на Roland Garros я начинаю верить, что могу собрать все четыре Шлема за год.

Сейчас я близок к этому, но надо двигаться от матча к матчу».