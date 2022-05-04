Джокович: «Я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона»
Джокович назвал главного соперника в карьере
Серб считает, что его оппонент все еще остается топовым игроком
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович считает обладателя 21 титула Grand Slam Рафаэля Надаля главным соперником в карьере.
Джоковича цитирует портал Daily Express:
«Он мой главный соперник за все время. Вы правы. Я имею в виду, что не думаю об этом, но мы уже довольно давно не играли на одном турнире.
Знаете, времена меняются. Есть молодые игроки, и мы оба делаем все, чтобы оставаться на верхних строчках. Считаю, мы все еще сильны, и приятно видеть это».
Новак Джокович прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся в начале года.
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