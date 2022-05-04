Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
16:30
Стронгмен. Чемпионат Украины
16:45
Волейбол. Кубок Вызова. Эпицентр-Подоляны - Пензудер

Джокович назвал главного соперника в карьере

Серб считает, что его оппонент все еще остается топовым игроком
Теннис ATP
14:45
Джокович назвал главного соперника в карьере
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович считает обладателя 21 титула Grand Slam Рафаэля Надаля главным соперником в карьере.

Джоковича цитирует портал Daily Express:

«Он мой главный соперник за все время. Вы правы. Я имею в виду, что не думаю об этом, но мы уже довольно давно не играли на одном турнире.

Знаете, времена меняются. Есть молодые игроки, и мы оба делаем все, чтобы оставаться на верхних строчках. Считаю, мы все еще сильны, и приятно видеть это».

Новак Джокович прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся в начале года.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Новак Джокович Рафаэль Надаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Виступаючий проти відсторонення росіян Джокович перемогою над чоловіком Світоліної встановив рекорд
Виступаючий проти відсторонення росіян Джокович перемогою над чоловіком Світоліної встановив рекорд
Теннис ATP
14:29
Джокович: «Я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона»
Джокович: «Я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона»
Теннис ATP
12:00
Назревает сандал! Стаховский резко ответил Надалю, считающему несправедливым отстранение россиян от Wimbledon
Назревает сандал! Стаховский резко ответил Надалю, считающему несправедливым отстранение россиян от Wimbledon
Теннис ATP
02 мая 09:36
Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon
Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon
Теннис ATP
02 мая 07:25
1
В Украине вновь сменилась первая ракетка
В Украине вновь сменилась первая ракетка
Теннис ATP
11 апреля 17:58
Джокович: «Не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя»
Джокович: «Не ожидал, что останусь первой ракеткой мира, практически не играя»
Теннис ATP
11 апреля 10:00

Новости: Теннис

Костюк в ефірі XSPORT! Третя ракетка України 5 травня завітає в рамках програми «Разом до перемоги!»
Превью
Костюк в ефірі XSPORT! Третя ракетка України 5 травня завітає в рамках програми «Разом до перемоги!»
WTA
16:10
Чемпионка US Open: «Калинина играла здорово, практически ничего не давала мне сделать»
Чемпионка US Open: «Калинина играла здорово, практически ничего не давала мне сделать»
WTA
15:36
Цуренко: «Відчуття, що якщо в росії не змінити владу, не зупинити пропаганду, то вони підуть далі»
Эксклюзив
Цуренко: «Відчуття, що якщо в росії не змінити владу, не зупинити пропаганду, то вони підуть далі»
WTA
14:54
Джокович назвал главного соперника в карьере
Джокович назвал главного соперника в карьере
ATP
14:45
Виступаючий проти відсторонення росіян Джокович перемогою над чоловіком Світоліної встановив рекорд
Виступаючий проти відсторонення росіян Джокович перемогою над чоловіком Світоліної встановив рекорд
ATP
14:29
Чемпіонський спокій. Калініна здобула найбільшу перемогу в кар’єрі і вразила своєю реакцією
Чемпіонський спокій. Калініна здобула найбільшу перемогу в кар’єрі і вразила своєю реакцією
WTA
12:30
Джокович: «Я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона»
Джокович: «Я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона»
ATP
12:00
Леся Цуренко: «Я, як українка, неймовірно зла. Я така зла… Мені набагато краще, коли я росіян не бачу»
Эксклюзив
Леся Цуренко: «Я, як українка, неймовірно зла. Я така зла… Мені набагато краще, коли я росіян не бачу»
WTA
09:06
Калініна – про перемогу над чемпіонкою US Open: «Невимовно рада, що зуміла закрити матч»
Калініна – про перемогу над чемпіонкою US Open: «Невимовно рада, що зуміла закрити матч»
WTA
07:53
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Все новости