Джокович назвал настоящую причину, по которой его депортировали из Австралии

Серб не сыграл на первом турнире серии Большого шлема в сезоне

Фото: Sky Sports

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о причине, по которой его депортировали из Австралии. Слова серба приводит BBC:

«Конечно, я разочарован тем, как все кончилось. Мне пришлось непросто. Я допустил ошибку в декларации, но это не попытка кого-то обмануть, а просто опечатка юристов. Суд это подтвердил, министр иммиграции это подтвердил. Многие не знают, почему меня депортировали. Дело не в прививке или ошибке в декларации. Суд сказал, что с этим проблем нет. Суд – не я! Министр решил, что я могу «спровоцировать антипрививочные настроения в стране». То есть, просто решил не пускать меня из-за своих убеждений. Я с этим не согласен».

В начале года Джокович не сумел сыграть на первом в сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open из-за своей позиции по вакцинации от коронавируса.

Другие Grand Slam еще официально этого не объявляли, однако все идет к тому, что Джоковича не допустят к Roland Garros, Wimbledon и US Open, если он не вакцинируется.

Напомним, ранее Джокович заявил, что готов отказаться от спортивных амбиций ради своих убеждений.