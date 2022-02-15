Джокович не будет вакцинироваться: «Я готов пожертвовать Шлемами ради своих принципов»

Первая ракетка мира готов отказаться от спортивных амбиций из-за своих убеждений

Фото: BBC

Первая ракетка мира Новак Джокович пока не собирается вакцинироваться от Covid-19 и готов к тому, что из-за этого ему придется пропускать турниры серии Большого шлема. Слова серба приводит BBC:

«Я готов пожертвовать Шлемами и кубками ради своих принципов. Могу позволить себе заплатить такую цену. Я не выступаю против вакцинации, но ратую за свободу в принятии решений, что именно делать со своим телом. Надеюсь, что требования к спортсменам будут изменены. Я бы хотел играть еще много лет, но ради своих убеждений готов отказаться от спортивных амбиций. Мой организм важнее любого титула. Для меня внутренняя гармония важнее соревнований. Я открыт для возможной вакцинации в будущем, потому что ищу способы поскорее покончить с пандемией. В декабре я переболел коронавирусом. Многие строили теории и оскорбляли меня, но ковид – это не удобство и не радость. Миллионы людей по всему миру страдают из-за него. Я серьезно отношусь к болезни. Скажу прямо: я никогда и никаким образом не пытался фальсифицировать тест или жульничать с этим».

В начале года Джокович не сумел сыграть на первом в сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open из-за своей позиции по вакцинации от коронавируса.

Другие Grand Slam еще официально этого не объявляли, однако все идет к тому, что Джоковича не допустят к Roland Garros, Wimbledon и US Open, если он не вакцинируется.