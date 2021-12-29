Джокович не получил медицинское исключение. Серб не сыграет на Australian Open

В то же время появилась информация, что Ноле выступит в Мельбурне

Фото: Zamwild

Ситуация вокруг первой ракетки мира Новак Джоковича и его возможного (не) участия на Australian Open обрастает новыми подробностями.

Сербский сайт Informer со ссылкой на источник, близкий к семье теннисиста, сообщил, что Джокович пропустит Открытый чемпионат Австралии:

«Новак в Австралию не поедет. Медицинская комиссия отказала ему в исключении по медицинским показаниям и не позволит ему играть непривитым. Новак категорически против вакцинации».

В то же время издание Telegraf утверждает, что лидер мирового рейтинга все-таки получил медицинское исключение от властей штата Виктория и выступит в Мельбурне.

Напомним, весь сыр-бор начался из нежелания Джоковича рассказывать, вакцинировался ли он от коронавируса. По этой причине сербу запрещен въезд в Мельбурн, где жесткие антиковидные меры.

Накануне Джокович снялся с ATP Cup.