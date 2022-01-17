Джокович прилетел в Дубай
Джокович не сможет сыграть на Roland Garros без вакцинации
У теннисистов по прибытию во Францию будут требовать сертификат о вакцинации
19:50
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню сообщила, что по прибытию в страну у теннисистов, которые собираются выступать на Roland Garros, будут требовать сертификат о вакцинации.
Таким образом, первая ракетка мира Новак Джокович на турнире Grand Slam во Франции может столкнуться с подобными проблемами, которые возникли у серба на Australian Open.
Примечательно, что ранее Марасиняню уверяла, что Джокович сможет выступить на Roland Garros без прохождения вакцинации от коронавируса.
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