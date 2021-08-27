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Джокович: «Не собираюсь уговаривать болельщиков полюбить себя»

Теннисист не комплексует из-за недостатка фанатской любви
Теннис ATP
15:46
Джокович: «Не собираюсь уговаривать болельщиков полюбить себя»
Новак Джокович / фото - NY Times

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о своих отношениях с болельщиками. Теннисист рассказал, что не переживает от того, что его кто-то не любит. Слова серба приводит NY Times.

«Я заметил, что все негативно относятся к моему развитию. К тому, что я постоянно меняюсь. А я вот этим горжусь, потому что жизнь – это эволюция, движения вперед. Нужно стараться разобраться с себе и не боятся столкнуться с внутренними демонами.

Я ломаю ракетку и кричу – это не повод для гордости, мне скорее стыдно. Но я готов принять это. Я ошибаюсь, это плохой поступок. Наверное, ошибусь ещё много раз. Это просто выплеск эмоций. Я должен быть хорошим примером, но не могу всю жизнь винить себя за прошлые ошибки.

Не собираюсь убеждать кого-то любить меня. Вы говорите, что я стараюсь ради этого? Нет. Я обычный человек, который сталкивается с эмоциями и не боится их. Я ищу способ победить, а не любовь зрителей. Мне не нравится играть под свист и не нравится негатив. Хотелось бы, чтобы меня поддерживали. Но я никогда не уговариваю. Я – это я, остаюсь сам собой».

Ранее серб рассказал о подготовке к US Open.

Антон Кривенко
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