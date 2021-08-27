Джокович: «Не собираюсь уговаривать болельщиков полюбить себя»

Новак Джокович / фото - NY Times

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о своих отношениях с болельщиками. Теннисист рассказал, что не переживает от того, что его кто-то не любит. Слова серба приводит NY Times.

Я ломаю ракетку и кричу – это не повод для гордости, мне скорее стыдно. Но я готов принять это. Я ошибаюсь, это плохой поступок. Наверное, ошибусь ещё много раз. Это просто выплеск эмоций. Я должен быть хорошим примером, но не могу всю жизнь винить себя за прошлые ошибки.

Не собираюсь убеждать кого-то любить меня. Вы говорите, что я стараюсь ради этого? Нет. Я обычный человек, который сталкивается с эмоциями и не боится их. Я ищу способ победить, а не любовь зрителей. Мне не нравится играть под свист и не нравится негатив. Хотелось бы, чтобы меня поддерживали. Но я никогда не уговариваю. Я – это я, остаюсь сам собой».