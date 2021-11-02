Джокович – о борьбе за первое место по итогам сезона: «Это одна из целей на конец сезона, как и Кубок Дэвиса»
Джокович: «Недостаток игровой практики может быть опасен»
Серб поделился ожиданиями от выступления на Masters в Париже
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на Masters в Париже.
Серба цитирует atptour.com:
«В прошлом я очень часто успешно выступал в Париже, так что у меня есть причины верить в хороший результат и в то, что я cмогу пройти далеко и в этом году. Но недостаток игровой практики может быть опасен, так что мне нужно начать как можно лучше уже в первом матче – показать хорошую интенсивность и совершенствовать свою форму.
Надеюсь, я смогу победить, чтобы комфортнее чувствовать себя на этом корте и войти в игру».
Новак Джокович поделился настроем на конец сезона.
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