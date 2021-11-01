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Джокович – о борьбе за первое место по итогам сезона: «Это одна из целей на конец сезона, как и Кубок Дэвиса»

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Теннис ATP
1 ноября 19:45
Джокович – о борьбе за первое место по итогам сезона: «Это одна из целей на конец сезона, как и Кубок Дэвиса»
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился настроем на конец сезона. В Париже он проведет первый матч после поражения в финале US Open, где ему не удалось оформить календарный Большой шлем.

Джоковича цитирует atptour.com:

«Если бы все сложилось идеально, я бы выиграл четыре Шлема. Но осознание, что я был так близок, очень вдохновляет, а еще учит скромнее относиться к своей игре и карьере. Это проверка на практике, которая означает, что нужно вернуться к тренировкам и понять, как можно прибавить.

Это не обычное поражение, учитывая обстоятельства. Сезон был очень изматывающим, но я уже бывал в подобных ситуациях. Я очень уставал, но каким-то образом мне удавалось найти в себе силы и успешно завершить сезон. Надеюсь, так будет и теперь.

Первое место по итогам года разыграем мы с Медведевым, и я в довольно хорошем положении. Конечно, это одна из целей на конец сезона, как и успешное выступление за сборную в Кубке Дэвиса. Надеюсь, я смогу хорошо закончить сезон и добиться первого места по итогам года.

Я рад вернуться. В последние пару недель я очень хорошо тренировался. И я не раз успешно выступал в Париже, поэтому есть повод считать, что я могу показать хороший результат и далеко пройти. Но может сказаться недостаток матчей, поэтому нужно хорошо начать первый и набирать форму по ходу. Надеюсь, я выиграю первый матч, освоюсь на этом корте и войду в игру».

Новак Джокович может пропустить Australian Open в 2022 году.

Рене Тер Велде
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