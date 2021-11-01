Джокович – о борьбе за первое место по итогам сезона: «Это одна из целей на конец сезона, как и Кубок Дэвиса»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился настроем на конец сезона. В Париже он проведет первый матч после поражения в финале US Open, где ему не удалось оформить календарный Большой шлем.

Джоковича цитирует atptour.com:

Это не обычное поражение, учитывая обстоятельства. Сезон был очень изматывающим, но я уже бывал в подобных ситуациях. Я очень уставал, но каким-то образом мне удавалось найти в себе силы и успешно завершить сезон. Надеюсь, так будет и теперь.

Первое место по итогам года разыграем мы с Медведевым, и я в довольно хорошем положении. Конечно, это одна из целей на конец сезона, как и успешное выступление за сборную в Кубке Дэвиса. Надеюсь, я смогу хорошо закончить сезон и добиться первого места по итогам года.

Я рад вернуться. В последние пару недель я очень хорошо тренировался. И я не раз успешно выступал в Париже, поэтому есть повод считать, что я могу показать хороший результат и далеко пройти. Но может сказаться недостаток матчей, поэтому нужно хорошо начать первый и набирать форму по ходу. Надеюсь, я выиграю первый матч, освоюсь на этом корте и войду в игру».