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Джокович – о дисквалификации Зверева: «Все могут совершать ошибки»

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23 февраля 22:50
Джокович – о дисквалификации Зверева: «Все могут совершать ошибки»
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович на послематчевой пресс-конференции прокомментировал дисквалификацию третьего номера мирового рейтинга Александра Зверева с турнира в Акапулько.

«Я посмотрел видео и заявление Саши. Думаю, в нем он выразил все, что нужно. Он понимает, что это была ошибка. Я уверен, что представители ATP пересмотрят видео, скорее всего, поговорят с судьей и примут какое-то решение чуть позже.

Я никогда не поддержу решение ATP о дисквалификации или штрафе игроков, потому что я не в том положении, чтобы решать. Почему я должен это делать? Я согласен с тем, что сказал Саша: «Я совершил ошибку. Мое поведение было неподобающим. Я зашел слишком далеко».

Я поддерживаю его высказывание. Все мы люди, никто не безгрешен. Все могут совершать ошибки».

Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Дубае.

Рене Тер Велде
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Новак Джокович Александр Зверев

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