Джокович – о дисквалификации Зверева: «Все могут совершать ошибки»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович на послематчевой пресс-конференции прокомментировал дисквалификацию третьего номера мирового рейтинга Александра Зверева с турнира в Акапулько.

Я никогда не поддержу решение ATP о дисквалификации или штрафе игроков, потому что я не в том положении, чтобы решать. Почему я должен это делать? Я согласен с тем, что сказал Саша: «Я совершил ошибку. Мое поведение было неподобающим. Я зашел слишком далеко».

Я поддерживаю его высказывание. Все мы люди, никто не безгрешен. Все могут совершать ошибки».