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Джокович – о победе на Masters на глазах у своих детей: «Особенный момент, какие же прекрасные у вас улыбки»

Серб взял у Медведева реванш за поражение на US Open
Теннис ATP
19:54
Джокович – о победе на Masters на глазах у своих детей: «Особенный момент, какие же прекрасные у вас улыбки»
Новак Джокович / Фото: twitter.com/RolexPMasters

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в послематчевом комментарии отметил важность нахождения семьи на финальном матче Masters во Франции:

Мне было приятно играть сегодня в присутствии моей семьи и детей. Особенный момент. Какие же прекрасные улыбки. Я очень вас люблю.

Отметим, что Даниил Медведев был крайне недоволен поведением зрителей.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Новак Джокович Даниил Медведев

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