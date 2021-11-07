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Джокович – о победе на Masters на глазах у своих детей: «Особенный момент, какие же прекрасные у вас улыбки»
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Новак Джокович / Фото: twitter.com/RolexPMasters
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в послематчевом комментарии отметил важность нахождения семьи на финальном матче Masters во Франции:
Мне было приятно играть сегодня в присутствии моей семьи и детей. Особенный момент. Какие же прекрасные улыбки. Я очень вас люблю.
#RolexParisMasters | @DjokerNole pic.twitter.com/S8IhR6ndxo— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 7, 2021
Отметим, что Даниил Медведев был крайне недоволен поведением зрителей.
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