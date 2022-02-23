Джокович без особого труда обыграл Хачанова и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Джокович – о победе над Хачановым: «Атмосфера была потрясающей»
Сербский теннисист прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Дубае
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович в интервью на корте прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Дубае.
«Атмосфера была потрясающей. От всего сердца благодарю вас. Вот почему мы играем в теннис. Я скучал по соревнованиям. Теннис – это моя жизнь, моя любовь».
В матче второго круга турнира в Дубае Новак Джокович обыграл Карена Хачанова.
Комментарии 0