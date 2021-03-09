Федерер – о скандалах с участием Джоковича: «Сейчас ситуация немного успокоилась, речь снова пошла о результатах и рекордах»
Джокович – о рекорде по неделям на вершине рейтинга: «Вся Сербия радуется за меня. Я играю и за них тоже»
Уроженец Белграда ценит поддержку на своей родине
Новак Джокович / Фото: Tennis Australia
Серб Новак Джокович, побивший рекорд Роджера Федерера по неделям на первой строчке рейтинга ATP, рассказал SportKlub, какое отношение к его успехам на родине:
Когда мне было 7 лет, я поставил перед собой несколько больших целей: я мечтал выиграть Wimbledon и стать первой ракеткой мира. Вы, наверное, слышали историю, что в детстве в моей комнате стоял игрушечный уимблдонский трофей, и я любил поднимать его и представлять, что стану №1. Когда эти мечты сбылись в 2011 году, я был самым счастливым человеком на земле, потому что рядом со мной были самые близкие люди, которые привели меня к заветной цели. Я и тогда знал, что в Сербии меня очень поддерживают, но, когда в том году я приехал в Белград, я понял, что для сербов значит мой успех.
Я увидел столько людей на улицах Белграда на следующий день после триумфа на Wimbledon, это было удивительно. По всей Сербии и в других балканских странах шли гуляния – я тогда в полной мере осознал, что для них мой успех значит столько же, сколько и для меня. С тех пор я изменил свое отношение к теннису. Я играю не только за себя, но и за этих людей.
Напомним, что Федерер поддержал Джоковича.
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