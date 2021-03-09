Джокович – о рекорде по неделям на вершине рейтинга: «Вся Сербия радуется за меня. Я играю и за них тоже»

Серб Новак Джокович, побивший рекорд Роджера Федерера по неделям на первой строчке рейтинга ATP, рассказал SportKlub, какое отношение к его успехам на родине:

Я увидел столько людей на улицах Белграда на следующий день после триумфа на Wimbledon, это было удивительно. По всей Сербии и в других балканских странах шли гуляния – я тогда в полной мере осознал, что для них мой успех значит столько же, сколько и для меня. С тех пор я изменил свое отношение к теннису. Я играю не только за себя, но и за этих людей.