Джокович в двухчасовом триллере прошел Хуркача и стал финалистом турнира в Париже
Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года
Сербский теннисист в седьмой раз в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки мира
20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Новак Джокович гарантировал себе первое место в рейтинге АТР по итогам года.
Случилось это благодаря выходу в финал Masters в Париже.
Таким образом, Джокович в седьмой раз в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки мира (2011-2012, 2014-2015, 2018, 2020-2021) – это рекордный показатель.
2011— ATP Tour (@atptour) November 6, 2021
2012
2014
2015
2018
2020
2021
Simply incredible, @DjokerNole @FedEx pic.twitter.com/DTmYrmQfUw
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