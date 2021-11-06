Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года

Сербский теннисист в седьмой раз в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки мира

20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Новак Джокович гарантировал себе первое место в рейтинге АТР по итогам года. Случилось это благодаря выходу в финал Masters в Париже. Таким образом, Джокович в седьмой раз в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки мира (2011-2012, 2014-2015, 2018, 2020-2021) – это рекордный показатель. 2011

2012

2014

2015

2018

2020

2021



Simply incredible, @DjokerNole @FedEx pic.twitter.com/DTmYrmQfUw — ATP Tour (@atptour) November 6, 2021

Сергей Остапенко