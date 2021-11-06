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Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года

Сербский теннисист в седьмой раз в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки мира
Теннис ATP
18:18
Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года

20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Новак Джокович гарантировал себе первое место в рейтинге АТР по итогам года.

Случилось это благодаря выходу в финал Masters в Париже.

Таким образом, Джокович в седьмой раз в карьере завершит сезон в качестве первой ракетки мира (2011-2012, 2014-2015, 2018, 2020-2021) – это рекордный показатель.

Сергей Остапенко
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