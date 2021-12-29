Руководство Australian Open ведет переговоры с властями, чтобы Джоковичу разрешили сыграть на турнире
Джокович официально снялся с ATP Cup, который пройдет перед Australian Open
Все еще неизвестно, какой турнир станет первым для серба в новом сезоне
11:53
Фото: Eurosport
Первая ракетка мира Новак Джокович официально снялся с ATP Cup – турнир сборных, в котором принимают участие 16 команд.
Соревнование пройдет в Сиднее, Австралия. Предыдущие два года ATP Cup был «разогревом» для Джоковича перед Australian Open.
Напомним, серб все еще не сообщил, примет ли участие в Открытом чемпионате Австралии.
Накануне стало известно, что организаторы первого мэйджора сезона начали переговоры с властями штата Виктория, чтобы те разрешили Джоковичу принять участие в турнире, даже если он не вакцинировался.
Комментарии 0